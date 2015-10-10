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البنتاجون:واشنطن وموسكو على استعداد لمباحثات جديدة حول المجال الجوى السورى

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البنتاجون:واشنطن وموسكو على استعداد لمباحثات جديدة حول المجال الجوى السورى البنتاجون:واشنطن وموسكو على استعداد لمباحثات جديدة حول المجال الجوى السورى
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتوقع إجراء محادثات جديدة مع الجيش الروسى بشأن سلامة الطيارين فى الحرب السورية فى مطلع هذا الأسبوع مع سعى البلدين لتفادى وقوع اشتباك بطريق الخطأ خلال العمليات الجوية التى يقوم بها الجانبان.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين إن"وزارة الدفاع تلقت ردا رسميا من وزارة الدفاع الروسية فيما يتعلق باقتراح وزارة الدفاع لضمان سلامة العمليات الجوية فوق سوريا.

"قيادات الوزارة تراجع الرد الروسى ومن المرجح إجراء محادثات فى مطلع هذا الأسبوع".
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