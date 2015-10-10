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رئيس إقليم كردستان: تعاون روسيا والتحالف الدولى سيحقق نتائج مهمة ضد داعش

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رئيس إقليم كردستان: تعاون روسيا والتحالف الدولى سيحقق نتائج مهمة ضد داعش رئيس إقليم كردستان: تعاون روسيا والتحالف الدولى سيحقق نتائج مهمة ضد داعش
نبه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين روسيا وقوات التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، وقال: إن ذلك سيحقق الكثير من النتائج الايجابية و المهمة، إن الحرب على داعش واقتلاع جذوره من المنطقة يجب أن يكون من أولويات الجميع وإلا سيتعرض الجميع لمشكلات كبيرة.

جاء ذلك خلال لقاء البارزانى للمبعوث الأمريكى منسق التحالف الدولى جون آلن فى اربيل أمس الجمعة، حيث بحثا المستجدات السياسية والعسكرية فى المنطقة والتدخل العسكرى الروسى فى الحرب ضد الارهاب بسوريا، وتطرقا للأوضاع الميدانية فى جبهات قتال البيشمركة ضد داعش واحتياجات القوات الكردية.

وأكد آلن دعم أمريكا والتحالف لقوات البيشمركة فى جميع الظروف وستستمر فى دعمها لهذه القوات، وقال: أشعر بحجم التضحيات التى قدمتها البيشمركة والانتصارات والتطورات التى تحققت بسبب تضحياتها أمنيا وميدانيا.

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