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6 دول غربية تؤيد حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا

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6 دول غربية تؤيد حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا 6 دول غربية تؤيد حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا
أيدت فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يوم الجمعة تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا مثلما اقترحت الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بين الفصائل المتحاربة فى ذلك البلد الذى تمزقه الحرب.

وقال الحلفاء الغربيون فى بيان مشترك إن"التأخير فى تشكيل حكومة وحدة لن يؤدى إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب الليبى وإلى إستفادة الارهابيين الذين يسعون لاستغلال الفوضى".

واقترحت الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس لوقف حرب بين المعترف بها دوليا وحكومة موازية ولكن الاتفاق يواجه مقاومة فى طرابلس.

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مصر 365

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