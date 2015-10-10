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فهد العتيبي لـ في الجول: الأهلي أكبر بكثير من بيسيرو ' الشفاف ' .. وأستغرب لماذا فعل ذلك!

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فهد العتيبي لـ في الجول: الأهلي أكبر بكثير من بيسيرو ' الشفاف ' .. وأستغرب لماذا فعل ذلك! فهد العتيبي لـ في الجول: الأهلي أكبر بكثير من بيسيرو ' الشفاف ' .. وأستغرب لماذا فعل ذلك!

"لماذا الأهلي فعل ذلك. لماذا؟ هذا أمر غريب للغاية" .. هكذا بدأ المعلق الشهير فهد العتيبي حديثة مع FilGoal.com حول جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وتحدث المعلق السعودي فهد العتيبي مع FilGoal.com عن بيسيرو الذي قاد السعودي ونادي الهلال السعودي.

وقال العتيبي: "الأهلي أكبر بكثير من جوزيه بيسيرو".

وأضاف "أستغرب بشدة من القرار الذي أتخذه الأهلي. بيسيرو رجل بشخصية شفافة".

الإعلام السعودي

وأكمل العتيبي حديثة مع FilGoal.com قائلا: "في وقت من الأوقات أتفق الإعلام السعودي بالكامل على ضرورة عدم تواجد بيسيرو كمدير فني داخل المملكة بالكامل".

وأتم "عندما تحدث بيسيرو مع رئيس نادي الهلال بعد إقالته لمعرفة الأسباب رغم النتائج الطيبة وقتها. قال له رئيس الهلال: ما حدث هنا ليس له أي علاقة بكرة القدم".

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فيديو اليوم السابع

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