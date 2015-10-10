مدير أمن الغربية يُشرف على حملة إزالات بطنطا

أشرف اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية، على حملة لرفع جميع الإشغالات والمخالفات والأكشاك المحيطة بأسوار جامعة طنطا، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان برفقة مدير أمن الغربية خلال الحملة لإعادة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون، اللواء حسام خليفة نائب المدير، واللواء يحيى رشدى مساعد المدير لشئون التدريب والأفراد، والعميد مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق، وضباط المباحث والمرور والمرافق.



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