زوجة تطلب الطلاق بعد اكتشافها شذوذ زوجها وإدمانه للمواد المخدرة

أقامت "سلمى.م.ف" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "سيد.ع" طالبت فيها بالتفريق بينهم بعد اكتشافها اضطراب شخصية زوجها وشذوذه وإدمانه لتعاطى المواد المخدرة بعد ٨ شهور زواج قضتها معه.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم ٢١١٥ لسنة ٢٠١٥، "زيجتنا تمت عن طريق بعض المعارف لأهلنا، وبعد شهرين قامت والدته بزيارة والدتى وفاتحتها فى رغبتها فى ارتباطى بابنها وبالفعل تمت الخطبة وقضينا ٣ أشهر فى التحضير للفرح، لم يكن يظهر عليه أعراض الأدمان والمشكلة الوحيدة التى لاحظتها هو تعلقه بأصدقائه وقضائه معظم وقته معهم".

وأضافت "بعد الزواج ومنذ أول يوم لاحظت أنه دائم النفور منى، ويعاملنى وكأنه مجبر على الزواج، ويقضى معظم وقته خارج المنزل، بعد شهرين من حياتنا سويا تحت سقف منزل واحد أدركت المصيبة الأولى وهى إدمانه للأدوية المخدرة وعندها حاولت الصبر، وخصوصا أن الأوان قد فات على تركه".

>وتابعت "مع الأيام بدأت المشاكل تزداد وسلوكه يتضح لى واكتشفت أنى وقعت فى أصعب اختبار، فكل حيلى لمحاولة تغيره باءت بالفشل واكتشفت المصيبة الثانية، وهى اضطراب زوجى السلوكى وممارسته أفعال شاذة مع أصدقائه، ووقتها لم استطيع استعياب الموقف وقررت الهرب من تلك الحياة وتركه نهائيا، ولكنه رفض، وقرر معاقبتى على كشف سره بعدم تطليقى فلجأت لمحكمة الأسرة لتخلصنى منه".

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