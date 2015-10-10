تكثيف حملات المرور لرصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس

قال اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية رئيس الإدارة العامة للمرور، إن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كافة الطرق والمحاور، للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.

وأضاف مساعد الوزير للمرور، فى تصريحات صحفية، أن هناك حملات يتم شنها على المدارس بشكل يومى لمنع قائدى الأتوبيسات من القيادة تحت تأثير المخدر، مضيفًا أن هناك تكثيفًا للخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف، للتأكد من التزام قائدى السيارات بالأجرة المقررة، وعدم استغلال المواطنين.

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