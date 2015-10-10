أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تكثيف حملات المرور لرصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس

Google+ Print
تكثيف حملات المرور لرصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس تكثيف حملات المرور لرصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس
قال اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية رئيس الإدارة العامة للمرور، إن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كافة الطرق والمحاور، للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.

وأضاف مساعد الوزير للمرور، فى تصريحات صحفية، أن هناك حملات يتم شنها على المدارس بشكل يومى لمنع قائدى الأتوبيسات من القيادة تحت تأثير المخدر، مضيفًا أن هناك تكثيفًا للخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف، للتأكد من التزام قائدى السيارات بالأجرة المقررة، وعدم استغلال المواطنين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365