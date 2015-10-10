عشق واحد يجمع النجمات، فما هو؟

من المعروف كم هو صعب إرضاء أذواق النجمات، خصوصاً في ما يتعلق بالموضة والأزياء، لأن لكلّ منهن أسلوبها الخاصّ ونمطها المميز الذي تتباهى به وتتفاخر. فهل من الممكن أن يتّفقن على شيء ما، ويعشقن قطعة معيّنة في الموضة؟!

عندما تكون هذه القطعة هي معطف "بربري" Burberry الأيقوني فمن الطبيعي أن يكون هذا الأمر ممكناً. وقد لاحظنا أنه متوفّر في خزانة محتلف النجمات، كما أنه قطعة كلاسيكية وأساسية في إطلالتهن.

إطلالات رائعة استوحيها من أناقة الشارع في باريس!

فمثلاً: "أنجيلينا جولي Angelina Jolie لا تستغني عنه بتاتاً في أناقتها الخريفية، وتمتلك منه عدّة ألوان، وتفضّل البيج الكلاسيكي والأسود الأنيق. كذلك الأمر بالنسبة إلى عارضة الأزياء الشهيرة والوجه الإعلاني للدار كارا ديليفينغ Cara Delevingne، التي تختار دائماً معطف بربريBurberry لمختلف مشاويرها. ولا تستطيع اليكسا تشانغ Alexa Chung الاستغناء عنه، خصوصاً حين تكون في موطنها لندن.

ومؤخّراً، شاهدنا أمل علم الدين قد اختارت معطف "بربري" Burberry باللون الأخضر، فبدت إطلالتها في غاية الروعة، لا سيما أنها جمعت بين العصرية والكلاسيكية.

غير أولئك كثيرات هن النجمات العالميات مثل: ميشيل ويليامزMichelle Williams، مارغوت روبي Margot Robie، كيرا نايتلي Keira Knightley، جينيفر أنيستون Jennifer Aniston…

شاهدي أجمل إطلالات النجمات بمعطف "بربري" Burberry الأيقوني، لتكتشفي السبب خلف عشق النجمات له.

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