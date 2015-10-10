ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية و47 مليون طلقة مسدسات أطفال صينية ببورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد برئاسة أحمد شحاتة، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة من ضبط 6 حاويات قادمة من الصين بداخلها كميات كبيرة من الألعاب النارية لأعياد الميلاد وطلقات مسدسات أطفال الموقوف استيرادها والتى تمثل خطرا على المواطنين والأمن العام وتستخدم كإحدى مكونات القنابل البدائية، بالإضافة إلى أجهزة طاردة وصاعقة للناموس، ومستلزمات أخرى تستلزم موافقات مسبقة من وزارة الصحة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريحاتٍ له، إنه وردت معلومات للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة، باعتزام شركتين للاستيراد تهريب ألعاب نارية، وطلقات مسدسات بلاستيك، وأجهزة طاردة وصاعقة للناموس داخل حاويات قادمة من الصين لميناء غرب بورسعيد، ومصنفة طبقا للمستندات أدوات مكتبية.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة حلمى أبو الحسن مدير عام مكافحة التهرب وبتفتيش الحاويات تبين وجود 100 كرتونه بإجمالى 2 مليون قطعة من الألعاب النارية لأعياد الميلاد و200 كرتونة بنحو 47.692 مليون طلقة لمسدسات الأطفال، و28.440 ألف جهاز طارد للناموس، و7 آلاف عبوة سائل الناموس، و2500 صاعق ناموس، و183.520 ألف فرشة أسنان، و61.800 ألف قلم ليزر، و9600 كشاف ليزر.

وقرر رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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