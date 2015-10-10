نيابة أكتوبر تباشر اليوم التحقيق فى إصابة مجند بانفجار عبوة جوار مسجد

تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة أحمد حامد رئيس النيابة، اليوم السبت، التحقيق فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجور مسجد عماد راغب بمدينة السادس من اكتوبر، ما أسفر عن إصابة مجند أمن مركزى بشظايا فى الكتف، وتم نقله إلى المستشفى المركزى وحالته مستقرة.

وكان انفجار قد وقع أمس عقب صلاة الجمعة بجوار مسجد عماد راغب بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل فريق من رجال الحماية المدنية بالجيزة وخبراء المفرقعات الذين عملوا على تمشيط محيط الحادث، ورفع رجال المعمل الجنائى الأدلة الجنائية، تمهيداً لفحصها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.