أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة أكتوبر تباشر اليوم التحقيق فى إصابة مجند بانفجار عبوة جوار مسجد

Google+ Print
نيابة أكتوبر تباشر اليوم التحقيق فى إصابة مجند بانفجار عبوة جوار مسجد نيابة أكتوبر تباشر اليوم التحقيق فى إصابة مجند بانفجار عبوة جوار مسجد
تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة أحمد حامد رئيس النيابة، اليوم السبت، التحقيق فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجور مسجد عماد راغب بمدينة السادس من اكتوبر، ما أسفر عن إصابة مجند أمن مركزى بشظايا فى الكتف، وتم نقله إلى المستشفى المركزى وحالته مستقرة.

وكان انفجار قد وقع أمس عقب صلاة الجمعة بجوار مسجد عماد راغب بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل فريق من رجال الحماية المدنية بالجيزة وخبراء المفرقعات الذين عملوا على تمشيط محيط الحادث، ورفع رجال المعمل الجنائى الأدلة الجنائية، تمهيداً لفحصها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365