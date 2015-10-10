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ولي ولي العهد استعرض مع وزير الخارجية الأميركي التطورات السياسية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

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ولي ولي العهد استعرض مع وزير الخارجية الأميركي التطورات السياسية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة ولي ولي العهد استعرض مع وزير الخارجية الأميركي التطورات السياسية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

جدة - واس

    تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا أمس من معالي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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