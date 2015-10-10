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بالصور.. مطار أسوان الدولى يستقبل أول فوج لحجاج بيت الله الحرام العائدين

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بالصور.. مطار أسوان الدولى يستقبل أول فوج لحجاج بيت الله الحرام العائدين بالصور.. مطار أسوان الدولى يستقبل أول فوج لحجاج بيت الله الحرام العائدين
استقبل مطار أسوان الدولى، أمس الجمعة، أول رحلتين لحجاج بيت الله الحرام، العائدين عقب أداء مناسك الحج، وعددهم 473 حاجاً.

وضمت الرحلة الأولى، التى وصلت فى تمام الساعة الخامسة والثلاثين دقيقة صباحاً، عودة نحو 238 حاجاً، بينما ضمت الرحلة الثانية، التى وصلت فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، نحو 235 حاجاً.

وكان فى استقبال الحجاج العائدين، الطيار محمد كمال أمين، نائب مدير مطار أسوان الدولى، واللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، والمهندس أبو المعارف أبو المجد، مدير عام السلامة بالمطار، ويحيى محمد محمود، مدير العلاقات العامة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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