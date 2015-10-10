بالصور.. حملة مرورية مسائية لضبط الخارجين عن القانون بمصيف بلطيم بكفر الشيخ
نظم أمن كفر الشيخ حملة أمنية مساء أمس الجمعة برئاسة النقيب ياسر الشربينى رئيس نقطة شرطة مصيف بلطيم بمداخل مدينة مصيف بلطيم لضبط الخارجين عن القانون والسيطرة على الحالة الأمنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوقفت الحملة السيارات بمداخل ومخارج المصيف لضبط الخارجين على القانون لمنع تواجدهم بمدينة المصيف لضمان عدم استغلال المدينة فى أعمالهم الإجرامية أو التعدى على رواد المصيف وساكنيه أو سرقة الفيلات والعشش والوحدات السكنية.
وتأتى الحملة ضمن الحملات الأمنية المرورية التى بدأت مديرية الأمن شنها لضبط المركبات المخالفة وضبط الخارجين على القانون بتوجيهات اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ.
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