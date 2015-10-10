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مجدى الحفناوى بعد فوزه بمنصب نقيب الأطباء بالغربية: أطالب الأطباء بالصحوة

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مجدى الحفناوى بعد فوزه بمنصب نقيب الأطباء بالغربية: أطالب الأطباء بالصحوة مجدى الحفناوى بعد فوزه بمنصب نقيب الأطباء بالغربية: أطالب الأطباء بالصحوة
طالب الدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية، للمرة الثانية على التوالى، أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء بالصحوة والتضامن والوحدة للحفاظ على حقوقهم التى اكتسبوها، واستكمال تحقيق مطالبهم المشروعة من خلال بيتهم الأول نقابة الأطباء "دار الحكمة ".

وأكد الحفناوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يوم تجمع الأطباء فى نقابتهم هو عيد للجميع، مقدمًا الشكر للجنة القضائية المشرفة على انتخابات الغربية، والأجهزة الأمنية والحضور من الأطباء.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالغربية، قد أعلنت منذ قليل، عن فوز الدكتور مجدى الحفناوى بمنصب نقيب الأطباء، كما أعلنت فوز قائمة الاستقلال باكتساح، بعد تفوقها على جميع المنافسين، فى مقاعد فوق السن، وتحت السن ومقعد وسط الدلتا.

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