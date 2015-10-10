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رئيس حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشح بنى هلال بأسوان

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رئيس حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشح بنى هلال بأسوان رئيس حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشح بنى هلال بأسوان
عقد محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، مساء الجمعة، مؤتمرا جماهيريا بجمعية بنى هلال شرق مدينة أسوان، لدعم مرشح "بنى هلال" بالحزب.

وكان فى استقبال بدران، "أحمد سيد أحمد حسن" وشهرته "أحمد سيد" مرشح فردى الدائرة الأولى ضمن حزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات وكوادر الحزب بأسوان، وأهالى منطقة شرق مدينة أسوان.

وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أن أهالى أسوان مشهور عنهم الطيبة وحسن الاستقبال والضيافة، وهو ما لمسه خلال زيارته بأسوان، مشيرا إلى أن أهالى أسوان عليهم التكاتف جميعا بعيدا عن التعصب والعنصرية، لاختيار المرشح الأنسب لتمثيلهم فى البرلمان المقبل 2015.

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