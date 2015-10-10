اليوم.. بدء سلسلة ندوات تنظمها جامعة سوهاج بعنوان "برلمان مصر 2015"

قال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تنظم بدءًا من اليوم السبت على مدار ثلاثة أيام، سلسلة من الندوات التثقيفية السياسية تحت عنوان "برلمان مصر 2015".

وأوضح نور الدين، فى تصريحاتٍ له، أن هذه الندوات تأتى لتوعية شباب الجامعات بدورهم فى اختيار نواب البرلمان الجديد، وتوضيح المسئولية التى تقع على عاتقهم فى المشاركة الإيجابية فى البرلمان.

الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أشار إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب، ستنظم 3 ندوات تحت شعار "تعرف.. شارك.. لتصنع مستقبلك"، على أن تُعْقَد الأولى اليوم بالمدينة الجامعية للطالبات، والثانية غدًا الأحد بالمدينة الجامعية للطلاب بمبنى العارف، والثالثة الاثنين بالقاعة الكبرى.

يحاضر فى تلك الندوات الدكتور هلالى عبد اللاه، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وطارق فرج مدير فرع حقوق الانسان بسوهاج.