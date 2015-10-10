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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالخليفة

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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالخليفة تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالخليفة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس "جمال.م" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الخليفة، وكانت نيابة الخليفة برئاسة المستشار عمرو الشريف قد أمرت فى وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها قيام "جمال.م"، عاطل، والسابق اتهامه فى 11 قضية، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الخليفة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته كمية من أقراص التامول المخدر و500 جنيه، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق التى أمرت بما سبق.

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مصر 365