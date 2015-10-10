خلى بالك.. الأدوية النفسية بتزود الوزن وتسبب السمنة

يلعب اضطراب الحالة النفسية والمزاجية للأشخاص إلى زيادة أوزانهم، حيث أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة وثيقة بين سوء الحالة النفسية والإصابة بالبدانة.

أهم الأسباب النفسية التى تسبب زيادة الوزن:

>وحول ذلك يقول دكتور ياسر يسرى، أخضائى الأمراض النفسية بقصر العينى، هناك بعض الأسباب للإصابة بالاضطرابات النفسية التى تعتبر أحد العوامل التى تؤدى إلى زيادة الوزن وأهمها:

1) الاكتئاب والضغوط النفسية:

2) الهوس العقلى:

3) أدوية النفسية:

>يعتبر إصابة الإنسان بالاكتئاب أحد العوامل المسببة لزيادة الوزن، نظرًا لإقبال البعض على تناول كميات كبيرة من الطعام بسبب سوء حالتهم الصحية، وكذلك قلة حركة والنشاط، مما يجعلهم يلجئون للإفراط فى تناول الأطعمة خاصة الغنية بالسكريات.>إصابة المرضى ببعض الاضطرابات النفسية مثل الهوس العقلى يعمل فتح شهية المريض للطعام، ويصبح المريض حينها غير مدرك لكمية الطعام التى يتناولها ونوعه.>أغلب الأدوية النفسية أحد العوامل التى تسبب زيادة الوزن مثل أدوية الاضطرابات الذهنية وأشهرها الفصام العقلى والاكتئاب.