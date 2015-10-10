5 أضرار للصودا تمنعك من تناولها للأبد.. أهمها الإصابة بالنقرس

الكثير من الأضرار الصحية ترتبط بـ"الصودا"، تلك الفقاقيع الصغيرة التى يعشقها الغالبية العظمى، سواء كانت مضافة إلى العصائر الطبيعية، أو الصودا السادة، أو الصودا المضاف إليها النكهات الصناعية، كالليمون والبرتقال.

وعن الصودا وأنواعها، يحدثنا الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مشيرا إلى أن الصودا من المكونات الخطرة خاصة بعد إضافتها للمشروبات الطبيعية، كما أن إضافة النكهات الصناعية ومكسبات الطعم والرائحة، سبب فى مضاعفة أخطارها الصحية التى تظهر على المدى البعيد والقريب.

وتابع منيسى حديثه، قائلا "الصودا غنية بالفوسفات، لذا فتناولها بكثرة يركز من نسب الفوسفات فى الجسم، ما يؤثر تدريجيا على أعضائه وعظامه بشكل خاص".

وذكر أستاذ الجهاز الهضمى مجموعة من أهم أضرار الصودا، تدفعك لإعادة التفكير فى كيفية التخلص من إدمانك لها ومنها:

- الصودا والفوسفات سبب فى ترسيب الكالسيوم بنسب عالية ومركزة فى العظام، مما يصيبها بالضعف الشديد وسهولة التكسر.

>- الصودا سبب فى الإصابة بمرض السكر، لما تحويه من نسب سكريات عالية وضارة، إضافة لنسب الإضافات الملونة العالية التركيز، فتؤدى إما للإصابة بالسكر لمن لديهم استعداد ورائى، أو زيادة معدلات السكر فى الدم لدى مرضاه.

>- الصودا سبب فى الإصابة بالسمنة المفرطة، وزيادة الوزن بشكل مضاعف، وكذا السمنة الموضعية فى أنحاء متفرقة من الجسم.

>- الإصابة بالنقرس، وزيادة حدة تكرار النوبات بشكل كبير لدى مرضاه.

>- الصودا والفوسفات سبب فى إصابة المفاصل بالهشاشة.