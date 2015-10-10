للأمهات.. احمى طفلك من الجديرى المائى.. واعرفى أهم أسبابه

الجديرى المائى يثير القلق للأمهات على الدوام، خاصة عندما يظهر على جلد طفلها طفح جلدى يصاحبه ارتفاع فى درجة الحرارة.

الجديرى المائى

>حول ذلك يقول دكتور أمين عامر، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة قناة السويس، إن مرض الجديرى المائى أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأطفال بشكل خاص، كما يعتبر أحد الأمراض الجلدية المعدية.

أسباب الإصابة بالجديرى المائى

>ويستكمل د.أمين قائلا "يصاب الأطفال بالجديرى المائى نتيجة إصابة الجلد بفيروس يتنقل عن طريق العدوى، كما تعتبر التجمعات والأماكن المزدحمة أحد العوامل المسببة للإصابة بالجديرى المائى".

ويتابع د. أمين، قائلا "هناك بعض الأعراض التى تدل على إصابة الطفل بالجديرى المائى مثل ظهور طفح جلدى والتهابات بالجلد يصاحبها ارتفاع فى درجة حرارة الطفل".

لذلك ينصح د. أمين فى حال ملاحظة الأم إصابة طفلها بأحد الأعراض السابق ذكرها، بضرورة عرضه على الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب.

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