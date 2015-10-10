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لو عايز تخس.. زيت بذرة الكتان هايساعدك وينظملك الأنسولين والكوليسترول

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لو عايز تخس.. زيت بذرة الكتان هايساعدك وينظملك الأنسولين والكوليسترول لو عايز تخس.. زيت بذرة الكتان هايساعدك وينظملك الأنسولين والكوليسترول
تحتوى الزيوت الطبيعية على نسبة عالية من العناصر المهمة والتى يحتاجها الجسم فى إتمام العديد من عملياته الحيوية، وعلى عكس الشائع بأن جميع أنواع الزيوت تساعد على زيادة الوزن فإن هناك أنواعًا محددة قد تعد وسيلة صحية ومساعدة على فقدان الوزن الزائد وتنشيط معدل حرق الضارة بالجسم.

من أهم تلك الزيوت زيت بذر الكتان، والذى يوضح خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، فوائده العديدة فى السطور التالية وهى:

1- يساعد على إبطاء عملية الهضم، مما يمنح شعورا طويلا بالشبع ويحد من الشهية لتناول الطعام.

2- يحتوى على عنصر الأوميجا 3 وهو من العناصر المهمة لتحسين عمل القلب والأوعية الدموية، كما يعمل على زيادة معدل حرق الدهون والتمثيل الغذائى، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا فى أنظمة التنحيف الغذائية.

3- يعمل على تنظيم نسبة الأنسولين فى الدم ومستوى السكر.

4- يمنح شعورًا بالنشاط والحيوية ويعالج أعراض الإرهاق والخمول.

5- يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول ويعد علاجا فعالا لمرضى كوليسترول الدم المرتفع.

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مصر 365

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