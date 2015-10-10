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أمين عسير يفتتح مباني بلدية في بيشة ويتفقد مشروعات الحازمي

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أمين عسير يفتتح مباني بلدية في بيشة ويتفقد مشروعات الحازمي أمين عسير يفتتح مباني بلدية في بيشة ويتفقد مشروعات الحازمي

    افتتح أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أمس الاول، المباني الجديدة لبلديات الثنية وتبالة والنقيع التابعة لمحافظة بيشة، كما تفقد عدداً من المشروعات المنفذة في بلدية مركز الحازمي، بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة.

وفي بداية الجولة شاهد القاضي عرضاً مرئياً عن أبرز المشروعات التي تنفذها بلدية الحازمي، والأعمال المزمع تنفيذها، والهيكل التنظيمي للبلدية، قدمه رئيس بلدية الحازمي غرم عبدالله الأحمري، ثم استمع إلى عدد من مطالبات المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات البلدية.

وأكد القاضي في لقائه إلى أن بلدية الحازمي لديها من المشروعات والكوادر ما يؤهلها لتجاوز تأخير المشروعات، وشدد إلى الحرص خلال إدخال بيانات المشروعات ونسب إنجازها بالأرقام.

عقبها انتقل لبلدية الثنية وتبالة والنقيع، وتجوّل في المعرض المصاحب للافتتاح والذي يستعرض مشروعات بلدية الثنية وتبالة والنقيع خلال السنوات الماضية، وقدّم رئيس البلدية المهندس خالد الوادعي شرحاً عن هذه المشروعات مؤكداً بأن دعم الرشيدة ومتابعة أمانة منطقة عسير كان له الأثر الكبير في ذلك.

ثم التقى أمين عسير بالمواطنين الذين أوضحوا بأن البلدية قدّمت عدداً من المشروعات التنموية وخاصة السفلتة والتحسين والتجميل والساحات البلدية وتطوير المخططات الهيكلية وإنشاء العبارات وغيرها.

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