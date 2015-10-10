أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تعليم القصيم يعلن عن وظائف جديدة للمستخدمين

Google+ Print

    أعلنت إدارة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عن فتح باب التقديم الإلكتروني لعدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى(حارس ومستخدمة) نظرا لحاجة عدد من مدارس البنات بالمنطقة.

وأهاب مدير شؤون الموظفين علي بن عبدالله العمير بمن تنطبق عليه الشروط التقدم بواسطة الرابط الإلكتروني (http://goo.gl/forms/Sng1dAfggu) ابتداء من يوم الأحد 28/12/1436ه ولمدة عشرة أيام، ولن يتم استقبال إي طلبات ورقية من الجميع.

وأوضح العمير أن شروط الوظائف المعلنة كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج.

– لا يزيد مؤهل المتقدم للوظيفة عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

– إرفاق مايثبت السكن بمنطقة القصيم (حسب مكتب التعليم المتقدم عن طريقه)

– أن لا يقل العمر عن (40 عاما) حسب تاريخ الميلاد الهجري.

– أن لا يكون قد صدر عليه حكم سابق في قضية تخل بالأمانة والشرف.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها.

– أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– سيتم استقبال الطلبات إلكترونيا فقط من يوم الأحد الموافق 1436/12/28 عبر الرابط المذكور بالأعلى لمدة عشرة أيام.

– سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين لتوضيح حالة الطلب وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية