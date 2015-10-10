تعليم القصيم يعلن عن وظائف جديدة للمستخدمين

أعلنت إدارة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عن فتح باب التقديم الإلكتروني لعدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى(حارس ومستخدمة) نظرا لحاجة عدد من مدارس البنات بالمنطقة.

وأهاب مدير شؤون الموظفين علي بن عبدالله العمير بمن تنطبق عليه الشروط التقدم بواسطة الرابط الإلكتروني (http://goo.gl/forms/Sng1dAfggu) ابتداء من يوم الأحد 28/12/1436ه ولمدة عشرة أيام، ولن يتم استقبال إي طلبات ورقية من الجميع.

وأوضح العمير أن شروط الوظائف المعلنة كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج.

– لا يزيد مؤهل المتقدم للوظيفة عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

– إرفاق مايثبت السكن بمنطقة القصيم (حسب مكتب التعليم المتقدم عن طريقه)

– أن لا يقل العمر عن (40 عاما) حسب تاريخ الميلاد الهجري.

– أن لا يكون قد صدر عليه حكم سابق في قضية تخل بالأمانة والشرف.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها.

– أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– سيتم استقبال الطلبات إلكترونيا فقط من يوم الأحد الموافق 1436/12/28 عبر الرابط المذكور بالأعلى لمدة عشرة أيام.

– سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين لتوضيح حالة الطلب وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.