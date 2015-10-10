ابن معمر يسلم شيكات بقيمة 25 مليون ريال لذوي الإعاقات الحركية في الطائف

سلم محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر المستفيدين بمركز التأهيل الشامل من ذوي الإعاقات الحركية شيكات نقدية بدلاً من السيارات المجهزة، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وموافقته الكريمة على التنظيم الجديد الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط، مقابلاً مالياً قدره 150 ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستلم 156 شخصاً من المستفيدين شيكات نقدية، مبالغها 25 مليون ريال بواقع 150 ألف ريال للمستفيد الواحد بدلاً عن السيارة.

ونوه مدير مركز التأهيل الشامل بالطائف محمد بن معيض الجعيد بالموافقة السامية الكريمة لتحويل دعم هذه الفئة الغالية من عيني إلى نقدي بهذا البرنامج، امتداداً للعطاءات والتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا أن ذلك ساهم في سرعة الصرف للمستفيدين، وتسهيل الإجراءات، وتلبية رغبات المستفيدين.

وأبان أن جميع الحالات تم حصرها وفقاً لمن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وتم صرف شيك لكل حالة مع وضع شروط منظمة لاستلام الشيكات للحالات التي لديها ظروف خاصة بما يضمن وصول المبالغ للمستفيدين.