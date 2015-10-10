مخاطر الغرق تحدق بمرتادي «العقير».. ومطالب بتسيير دائم لزوارق حرس الحدود

مع أنه لا يفصل بين شاطئي العقير وشاطئ القرية التابعين لمحافظة الأحساء والواقعين على ضفاف الخليج العربي سوى سياج حديدي، إلا أن الفارق كبير جداً في مدى توافر وسائل السلامة لمرتادي الشاطئين، وهو ما لا يحتاج إلى جهد لاكتشاف الفارق للزائر لكلا الشاطئين.

مراقبة على مدار الساعة

شاطئ القرية، التابع لشركة أرامكو السعودية والمخصص لموظفيها، وفرت فيه الشركة أبراجا للمراقبة يوجد بها موظفون مؤهلون ومدربون على الغوص، ومجهزون بمناظير وأدوات الغوص والإنقاذ، يعملون على مدار الساعة ويمنعون السباحة خلال الليل، فيما تجوب الزوارق الشاطئ عرضاً وطولاً وعلى مدار الساعة. ونشرت أرامكو علامات تحذيرية بألوان فسفورية، كما وضعت شبكاً بامتداد الشاطئ تحدد من خلالها آخر نقطة لا يمكن لمحبي السباحة تجاوزها، وحين التجاوز يصدر موظف البرج إشارات تحذيرية مصحوبة بإطلاق أصوات تحذيرية معروفة، وفي حال عدم الاستجابة يتم توجيه موظف آخر وإلزام الأشخاص على التراجع حفاظاً على أراوحهم، وفي حال استدعى الوضع فلا حاجة للاتصال واستدعاء زورق المراقبة فهو موجود وعلى متنه غواصون.

لم تكتف أرامكو بذلك، فالغواص الموجود على الأرض يقوم بشكل شبه مستمر باستغلال الوقت، والقيام بتدريب صغار السن والشباب على كيفية العوم والسباحة، وأيضاً على كيفية استخدام سترة النجاة.

لا وجود لوسائل السلامة

وإذا ما انتقلنا لشاطئ العقير، فيمكن القول اختصاراً إنه لا يوجد أي من وسائل للسلامة تلك، رغم حرص أمانة الأحساء ووضعها لوحات تحذيرية لمحبي السباحة والغوص على امتداد الشاطئ، إلا أن هناك شبه غياب لزوارق حرس الحدود التي تراقب الوضع. "الرياض" كانت في الشاطئ، ولاحظت قيام بعض أرباب الأسر بارتكاب أخطاء تتمثل في اصطحاب نسائهم وأطفالهم والدخول إلى مسافات بعيدة في عرض البحر، ومكوث بعضهم حتى ساعات الغروب، غافلين عن المخاطر التي تودي بحياتهم في حال تعرضهم لتقلبات البحر، وقبالة ذلك لم نلحظ أي تحرك من قبل حرس الحدود أو دورياتهم، ما قد ينجم عنه كوارث لا قدر الله. "الرياض" ومما رصدته ميدانياً، تضيف أنه وعلى مدار 13 ساعة لم يقم فيها زورق النجاة بجولة في الشاطئ، فيما اكتفى حرس الحدود بتسيير دورية برية، وهنا لا بد من لفت النظر إلى أن المخاطر تحدق بالمرتادين في عرض البحر وليس في البر، فبرغم أهمية الدوريات إلا أن الأهمية الكبرى هي في وجود زوارق الانقاذ، مع وضع لوحات تحمل أرقام حرس الحدود لتلقي البلاغات.

منظومة للسلامة البحرية

البون الشاسع بين الصورتين يعزز الرؤية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق شراكة بين حرس الحدود ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لإيجاد منظومة متكاملة للسلامة البحرية تحاكي ما تقوم به أرامكو في شاطئ القرية.

ولعل بعضهم هنا سيشير إلى الفارق بين قدرات أرامكو المادية مع محدودية شواطئها بإمكانات الأمانات وحرس الحدود مع طول الشواطئ الخاضعة لإشرافها، وهنا نقول إن الحفاظ على الأرواح وتوفير البيئة الحاضنة للسياحة التي تحرص المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أيما حرص على أن يجدها المواطن في وطنه، كل ذلك يستدعي أهمية أن تخصص المبالغ التي تسهم في الحفاظ على أغلى ما نملك وهي أراوحنا.

ومن الأهمية أن نشير هنا إلى أن استمرار تكرار حالات الغرق في شاطئ العقير وشواطئ المنطقة الشرقية يستدعي تحركا جديا من الجهات المعنية لدراسة مسببات ذلك ومعالجتها، وما يمكن قوله على العقير والشرقية ينطبق على بقية شواطئ المملكة، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي تبدأ فيه العطلات وتنتهي دونما أن تسجل حالات غرق، ولكي يتحقق ذلك لا بد من البدء منذ اليوم في العمل لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم.