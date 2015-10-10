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إدارة شؤون المصاحف بالمسجد النبوي تقدم تسهيلاتها للحجاج والزائرين

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إدارة شؤون المصاحف بالمسجد النبوي تقدم تسهيلاتها للحجاج والزائرين إدارة شؤون المصاحف بالمسجد النبوي تقدم تسهيلاتها للحجاج والزائرين

    تقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بإدارة شؤون المصاحف التسهيلات لحجاج وزائري المسجد النبوي، وذلك استمراراً لحملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 3)، بتزويد المسجد بكل ما يحتاجه من المصاحف بأنواعها (الحجم الكبير والصغير ومصاحف برايل والتفاسير وترجمات معاني القران ب 49 لغة).

وأوضحت الإدارة أن عدد المصاحف الموجودة بالمسجد النبوي تقدر ب 150 ألف مصحف، فيما يبلغ الصادر إلى المسجد النبوي من المصاحف والترجمات ب 83 ألف و973 مصحفاً، أما عدد المصاحف المهداة للمساجد بلغت مليونا و903 آلاف و622 مصحفاً، و110 مصاحف برايل، فيما يبلغ عدد أعمال صيانة المصاحف 7409 مصاحف.

وأضافت الإدارة أن من أعمالها الاهتمام بنظافة وترتيب المصاحف، وتنظيف الدواليب وترتيب المصاحف في أماكنها، وهي عملية مستمرة طوال اليوم خلال أربع ورديات، إضافة إلى عملية سحب الزوائد (الاهداءات) التي تهدى للمسجد النبوي من غير طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث تقيم وتراجع وتفرز على عدة لغات ويستبعد ما به أخطاء أو ملاحظات، أما بقية المصاحف فتوضع في كراتين وتوزع على المساجد في كافة أنحاء المملكة.

ومن اهتمامات إدارة المصاحف بعث الذي يقوم بتنقيحها وصيانتها إلى القسم الفني ومراجعة التي يوجد عليها ملاحظات، بإشراف متخصصين في التصحيح ومتابعة النُسخ التي تصل للمسجد النبوي أولاً بأول.

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