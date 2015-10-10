ليل الثمامة .. وشاي الجمر .. متنفس سكان الرياض

الثمامة اسم ينعش اهل الرياض عندما يتردد ذكره، فهى المتنفس الوحيد والقريب لهم، يتوجهون اليه كل نهاية أسبوع، ليسكبوا على رماله هموم أسبوع طالت أيامه بالعمل المستمر، وازدحام لا يغيب عن العين .

" الرياض" تجولت على طريق امتداد الثمامة من جهة التخصصي، تزينت فيه الانوار يمينا ويسارا بسيارات وبسطات تقف على جنبي الطريق لباعة مواطنين أصروا على كسب قوت يومهم وشغل اوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة التي يسعون اليها من خلال هذا الوقوف لساعات طويلة لطلب الرزق.

وشاهدت " الرياض" بسطات متعددة يميل أكثرها لبيع " الشاي على الجمر" والبعض الآخر وخصوصا النساء تخصصن فى بيع المأكولات المحلية المصنوعة من داخل البيت.

مواطن : أمانة الرياض تمنحنا المباسط.. وبعدها تنشئ العوائق الخراسانية أمامها

التقينا فى البداية شابا سعوديا يحمل سمار وطيبة أهل الجنوب وهو احمد العسيري، والذي ما ان شاهدنا حتى سبقت ابتسامته ترحيبا بنا، وعن وجوده في هذا المكان قال العسيري أتيت الى هنا لأزيد من دخلي وأشغل وقت فراغي في بيع الشاي على الجمر بنكهات مختلفة تحتوى على النعناع والحبق الذي يفضله كثير من الزبائن الذين يأتون الى هنا .

وأشار الشاب العسيري الى أن البيع على طريق الثمامة ينشط فى نهاية كل أسبوع ويزداد عندما تتحسن الاجواء وتتسم بالبرودة. وقال إن دخله اليومي يختلف من يوم الى آخر احيانا يبدأ من 40 الى 60 ريالا.

وبين انه لا توجد مشاكل تذكر سواء مع البلدية او الأمانة فنحن متعاونون معهم وهم يتفهمون ظروفنا، الا أننا نحتاج الى بسطات فى هذا المكان لتكون ثابتة وتكون في مكان مناسب يصل اليه الزبون بكل راحة ويسر.

وبعد امتار قليلة من احمد التقينا بشابة جامعية تدعى خلود، قالت إنها تبيع كثيرا من الاكلات التي تطبخ داخل البيت وتسوقها هنا على طريق الثمامة لكثير من الزبائن تحضر هنا من اجل تذوقها.

وبسؤالنا عن سبب عملها في هذا المكان، قالت انها طرقت جميع السبل للتوظيف ولكن لم تجد شيئاً، " وكل شيء يحتاج الى واسطة" على حسب تعبيرها، وكشفت أن هناك شركات طالبتها بدفع خمسة آلاف ريال لتقوم بتوظيفها بمكان آخر ولكنها رفضت هذا الشيء لعدم ثقتها بما ذكروا.

وعن دخله اليومي قالت إنه يتجاوز 70 ريالاً بعض الأحيان وانها تقوم بالعمل هنا فقط في نهاية الأسبوع وبقية الأيام تقف أمها في هذا المكان للعمل فيه.

وتؤكد الشابة خلود انه حريصة كل الحرص على النظافة في ما تقدمه من أكل لتحصل على رضا الزبائن .

وأشارت" خلود" أن حضور مفتشي البلدية يعتمد على مزاجية الموظف في هذا اليوم فإما أن يطالبك بمغادرة المكان او لا يلتفت اليك ، وطالبت البلدية بأن تهتم بنظافة المكان الذي نبيع فيه وعمل اماكن مخصصة للنساء للبيع فيه في هذا الطريق. وبعدها عرجنا الى مكان آخر ليس ببعيد عن المكان الذى كنا فيه والتقينا بالمواطن صالح الحربى الذى يبيع "الإقط" وكما سماه هو " البقل" وهو عبارة عن اكياس معبأة تختلف احجامها من كيس الى اخر وتبدأ الأسعار بخمسين ريالا للكيس الصغير. وقال إن بيع " البقل" ينشط في موسم الشتاء ويكثر الإقبال عليه.

وفى البداية ذكر لنا " الحربي" أنه مواطن متقاعد واتجه الى هذه التجارة البسيطة على هذا الطريق ليزيد من دخله الشهري حيث إنه لا يكفى الحاجة في ظل ارتفاع الاسعار لكثير من المواد التى نستهلكها .

وطالب " الحربي" البلدية بتحسين المكان الذي هو متواجد فيه سواء من ناحية التنظيم والإنارة وتخصيص أماكن لهم لممارسة البيع .

واتجهنا الى مواطن آخر يبيع منتجات محلية ورفض التصوير ، وقال إن مشكلتنا مع البلدية لا تنتهى فهم يطلبون مننا مغادرة هذا المكان في حملاتهم التفتيشية من وقت الى آخر ، واوضح أن امانة الرياض منحتنا مباسط مخصصة فى بعض الاماكن لكن تفاجأنا بعد فترة أنها وضعت " صبات من الخرسانة " أمام هذه المباسط مما تعذر وصول الزبون الينا فقمنا بتسليمها لهم واتجهنا الى هنا في طريق الثمامة لممارسة تجارتنا.

وقالت " أم راكان الشمري" وهي تبيع في مبسط يحتوى على طبخات محلية تصنعها بنفسها أنها في هذه التجارة منذ ثلاث سنين ودخلها المادي جيد ويضمن لنا دخلا يغنينا عن سؤال الناس. وطالبت أم راكان البلدية بعدة طلبات منها تنظيم المكان الذين يبيعون فيه وتحدد كل مساحة لكل بائع وبينت أن كثيراً من المشاكل تحدث بين البائعين بسبب الأولية فى هذا المكان. وطالبت بتشجيع الأسرة السعودية المنتجة بدعمها ماليا ومعنويا وتوفير كل السبل لهم لتحفيزهم .