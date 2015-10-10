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«مياه» الباحة تنفي ينبوع العين المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي

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«مياه» الباحة تنفي ينبوع العين المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي «مياه» الباحة تنفي ينبوع العين المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي

    ‏‫نفت المديرية العامة للمياه في الباحة ما تتداوله الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشهد المياه التي شوهدت تتدفق لإحدى المياة. مؤكدة بأن المياه المتدفقة ناتجة عن كسر خط المياه الناقل بالقرب من محطة الفحص الدوري بشمال مدينة الباحة أثناء وقت ذروة الضخ للمياه عبر الخط الرئيسي الناقل للمياه الموصل للباحة، وذلك بسبب استخدام احد المواطنين لبوكلين في عمليات حفر بالقرب من خط المياه مما أحدث ثقباً في ماسورة المياه نتج عنه تسرب المياه بشكل كبير وارتفاع عالٍ بسبب ضخ المياه.

وعلى الفور تم تعميد شركة الصيانة بالانتقال للموقع للتعامل مع الحالة حيث تم إغلاق المضخات الرئيسية لضخ المياه وإصلاح العطل وإعادة الوضع على ما كان عليه في وقت قياسي يذكر ان كميات ايصال المياه للمنطقة لم تتأثر بما حدث نهائياً.

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