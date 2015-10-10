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بالصور.."ثقافة" أسوان تنظم يوما "فى حب مصر" احتفالاً بانتصارات أكتوبر

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نظم قصر ثقافة أسوان، مساء أمس احتفالا على مسرح القصر تحت عنوان "يوم فى حب "، وذلك فى إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.

حضر الاحتفالية، السفير عبد الرحيم سر التاج، نائب القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ونجوى أحمد سيد، مدير قصر ثقافة أسوان، والقس موريس مكرم، راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان.

ووجه محمد إدريس، رسالة إلى الأطفال، أكد فيها أن قصور وبيوت الثقافة المنتشرة بالمحافظة مفتوحة لهم دائما، ومليئة بالنشطة الثقافية والفنية، ودعاهم للمشاركة بتلك الأنشطة، وأنهم يأتون فى أولويات اهتمام الثقافة لأنهم مستقبل مصر.

وقال القس موريس، إنه اختار مناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر لاحتفال الأطفال بها، لافتاً إلى أنهم غالين على القلب ويهمه سعادتهم، كما أنهم فخورين بأنهم مصريين، وشكر القائمين على العمل الثقافى.

واختتم الحفل بعرض لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان وأناشيد وطنية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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