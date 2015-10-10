والد تلميذ يتنازل عن بلاغ ضد مدرسة بالبحيرة ضربت نجله لترديده تسلم الأيادى

تنازل منذ قليل السيد خيرت السيد الجوهرى والد التلميذ الذى اعتدت عليه مدرسة بالبحيرة بالضرب لترديده أغنية تسلم الأيادى عن بلاغه ضد المدرسة.

وأقر والد التلميذ أمام المستشار إبراهيم المنشاوى مدير نيابة إيتاى البارود بإشراف المستشار أحمد فوزى عبد العال المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور بالتصالح فى المحضر رقم 20589 جنح مركز شرطة إيتاى البارود.

وكان مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة قد شهد أمس، حادثة مؤسفة عندما اعتدت مدرسة على تلميذ بمدرسة حسن تاج الدين بالضرب بسلك كهرباء لترديده أغنية تسلم الأيادى.