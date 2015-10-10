ضبط عاطل بحوزته 11 طربة حشيش و200 قرص مخدر بمطروح

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، من ضبط عاطل بحوزته 11 طربة من مخدر الحشيش و200 قرص من عقار التامول المخدر، وذلك فى أحد الأكمنة المعدة لضبطة بدائرة القسم.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارًا مساء الجمعة، بضبط "أيمن.ف.م" 27 سنة، عاطل، مقيم شارع المدرسة الثانوية الضبعه مطروح، حال قيادته سيارة بدون لوحات معدنية ماركة تويوتا وبحوزته 11 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 2 كيلو جرام و200 قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى 14900 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء والسيارة المضبوطة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.