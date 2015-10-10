مجهولون يعتدون على سائق توك توك بالضرب ويستولون عليه بأسوان

اعتدى مجهولون على سائق توك توك بالضرب المبرح بكوم أمبو وقاموا بسرقته بالإكراه وتركوه غارقا فى دمائه، فيما هرع الأهالى وأنقذوا السائق ونقلوه فى حالة إعياء شديد، لمستشفى كوم أمبو المركزى.

وبفحصه تبين إصابته بكسور فى الساق والزراع ونزيف فى الأذن وكدمات فى الظهر وجرح قطعى فى الرأس، وتم عمل الأشعة اللازمة وحجز المصاب بالمستشفى لتلقى العلاج.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم إخطارا باستقبال مستشفى كوم أمبو المركزى للمجنى عليه (محمد.ك) 15سنة سائق مركبة توك توك فى حالة حرجة بعد التعدى عليه من قبل مجهولين والاستيلاء على مركبة التوك توك التى كان يقودها ناحية (الإصلاح – حجازة) دائرة المركز ومحاولة إلقائه فى إحدى الترع القريبة.

وهرع الأهالى وقاموا بإنقاذه بينما لاذ الجناة بالفرار وتبين أن الواقعة قد بدأت عندما طلب شخص من سائق التوك توك توصيله ناحية خلف قرية حجازة بكوم أمبو، وعندما وصل للمكان المحدد فوجئ بسيارة ربع نقل بدون لوحات وخرج منها ملثمون وقاموا بضربه بهدف السرقة بمشاركة الشخص الذى كان برفقته فى التوك توك حتى أفقدوه الوعى وألقوه فى إحدى الترع القريبة.

تكثف الشرطة جهودها لضبط الجناة واستعادة المسروقات، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.