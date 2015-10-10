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ضبط سائق وعامل بحوزتهما 40 ألف علبة سجائر مهربة بمطروح

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ضبط سائق وعامل بحوزتهما 40 ألف علبة سجائر مهربة بمطروح ضبط سائق وعامل بحوزتهما 40 ألف علبة سجائر مهربة بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بالساحل الشمالى، من ضبط سائق وعامل بحوزتهما 40 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا أثناء محاولة نقلها خارج المحافظة، على متن سيارة نقل مطروح.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارًا بضبط السيارة رقم 3716 ج ه ع قيادة "محمد.ف.م س" 28 سنة، سائق، مقيم الريفية مطروح، وبصحبته "إسماعيل.ك.م" 44 سنة، عامل، مقيم الكيلو 7 مطروح، وبحوزتهما 80 كرتونة سجائر أجنبية الصنع بإجمالى 4000 قاروصة تحتوى على 40 ألف علبة، وغير خالصة الرسوم الجمركية.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنها غير خالصة الرسوم الجمركية، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365