إدارة مرور القاهرة ترفع 101 سيارة متروكة بالشوارع و95 دراجة نارية

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، من حملاتها فى الشوارع.

واستهدفت الحملت الشوارع المحيطة بالمدارس والجامعات لضبط كل صور الخروج عن القانون، ورفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وكذلك الأمر بهدف إحداث سيولة مرورية.

وأسفرت الحملات عن رفع 101 سيارة، و95 دراجة نارية، جار فحصها بواسطة أوناش تابعة لإدارة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.