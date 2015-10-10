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مصرع طفلين وإصابة 2 إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

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مصرع طفلين وإصابة 2 إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا مصرع طفلين وإصابة 2 إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بقنا
لقى طفلان مصرعهما وأصيب شخصان آخران من أسرة واحدة، إثر انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق نجع حمادى – قنا الصحراوى الغربى.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من العميد دكتور محسن كمال، مأمور مركز شرطة قنا، يفيد أنه أثناء مرور السيارة رقم 20776 ملاكى قنا، قيادة محمد تمام، مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى بنجع حمادى، انقلبت السيارة بسبب انفجار الإطار الخاص بها، مما أدى إلى مصرع نجليه تمام محمد تمام (7 سنوات)، وشقيقته أمنية (10 سنوات)، وإصابة شقيقتهما حبيبة، ومها عزيز أحمد، بطريق نجع حمادى – قنا الصحراوى الغربى.

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365