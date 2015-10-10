الحزب الناصرى فى بنى سويف يحتفل بذكرى رحيل عبد الناصر وانتصارات أكتوبر

أقام حزب العربى الناصرى ببنى سويف، مساء أمس الجمعة، احتفالية بمناسبة ذكرى مرور 45 عاما على رحيل الرئيس جمال عبد الناصر و42 عاما على انتصارات أكتوبر، وتضمنت أغانى وطنية وتراثية قدمتها فرقة كورال الأطفال بقيادة المايسترو محمد صلاح.

وأقيم الاحتفال بالمحافظة داخل مقر الحزب بمدينة بنى سويف، وفى حضور جمال عبد الناصر أمين المحافظة وقيادات الحزب، وبينهم المهندس إيهاب فارس والمهندس عصام مصطفى والشاعر نبيل سيد مسئول لجنة النشاط الثقافى والعشرات من الأعضاء وأدباء المحافظة.



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