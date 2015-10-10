بالصور.. جولات لمرشحى البرلمان داخل قرى محافظة بنى سويف

واصل مرشحى البرلمان بمحافظة بنى سويف جولاتهم الدعائية بقرى المركز ، حيث قام بعضهم بالمرور على أكثر من قرية أمس الجمعة، نظرا لكثرة قرى الدوائرالانتخابية بالمحافظة.

وقام الدكتور جمال عبد المطلب مرشح حزب المؤتمر على المقعد الفردى بمركز وبندر بنى سويف بزيارة قرى "بلفيا" و"السعادنة" و"بنى رضوان" حيث التقى الأهالى، واستمع لمطالبهم ومشاكلهم.

واستقبلت قرية "تزمنت الشرقية" التابعة لمركز بنى سويف ثلاث مرشحين مساء الجمعة، حيث زار القرية الدكتور عبد الرحمن البرعى مرشح حزب حماة الوطن الذى زار أيضا قرية الحلابية، وكذلك استقبلت القرية الكابتن عماد سيد متولى المرشح الفردى، وعفاف عبد المنعم مرشحة حزب التجمع.

وفى مركز ناصر زار المرشح المستقل سلامة الناظر قرى دنديل وبهبشين والتقى الأهالى وجلس مع شباب قرية دنديل واستمع لمطالبهم.

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