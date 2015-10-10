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بالصور.. مرشحو البرلمان يكثفون جولاتهم الانتخابية بالإسكندرية

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مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، كمرحلة أولى والمقرر إجراؤها يومى 17 و18 أكتوبر الجارى، كثف مرشحو الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية مساء أمس من جولاتهم الميدانية كل فى نطاق دائرته الانتخابية بالإضافة إلى المؤتمرات الانتخابية الحاشدة.

فمن جانبه عقد المرشح رزق راغب ضيف الله مؤتمرا جماهيريا حاشدا بدائرة العامرية وتحدث خلاله عن مشاكل الدائرة و خاصة العامرية وقال "من غير المقبول أن تكون عاصمة غرب الإسكندرية بهذا الشكل"، واستعرض برنامجه الانتخابى والذى تضمن ضرورة تحويل حى العامرية إلى مجلس مدينة وذلك لزيادة المخصصات المالية من المحافظة لها.

من جهة أخرى قام حسنى حافظ رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية والمرشح عن دائرة سيدى جابر بجولة ميدانية بنطاق الدائرة، والتقى مع أهالى عزبة المطابع والرحمة والمطار السريع وشارع المشير بدائرة سيدى جابر وباب شرق.

كما قام أشرف رشاد عثمان نجل رجل الأعمال المعروف رشاد عثمان بتكثيف جولاته الانتخابية بنطاق دائرة مينا البصل والتقى بأهالى الدائرة واستمع إلى مشاكلهم ووعد بحلها.

وقام ولى الدين سعودى المرشح عن دائرة اللبان والعطارين بجولة بنطاق الحى والتقى بالشباب وأهالى الدائرة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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