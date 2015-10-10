17 أكتوبر.. بدء إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بقرية الركابية فى دمياط

قال مجدى حطب، رئيس مجلس مدينة ومركز كفر البطيخ بدمياط، إنه تقرر بدء تنفيذ إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بقرية الركابية، باستبدال مواسير "الاسبستوس، القديمة بأخرى بلاستيكية من نوع "pvc"، على مسافة 3 كيلومترات، اعتبارًا من السبت 17 أكتوبر.

وأضاف حطب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن ذلك جاء تنفيذًا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بإدراج قرية الركابية ضمن خطة الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب، واستجابةً لأهالى القرية. وتوجّه حطب، ومدير المشروعات بشركة مياه الشرب إلى القرية، مع مجموعة من الشباب، والاتفاق على بدء التنفيذ.