أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح بقائمة حزب النور بالإسكندرية للمواطنين: "لا تنتخبوا من يسبنا"

Google+ Print
مرشح بقائمة حزب النور بالإسكندرية للمواطنين: "لا تنتخبوا من يسبنا" مرشح بقائمة حزب النور بالإسكندرية للمواطنين: "لا تنتخبوا من يسبنا"
طالب الدكتور طلعت مرزوق، مرشح قائمة غرب الدلتا لحزب النور، جميع المواطنين بالا ينتخبوا من "يسب حزب النور لأن جميعهم ليس لديهم برنامج"، وطالبهم بانتخاب مؤسسة وليس أفراد لكى تفى بجميع الوعود والبرامج الانتخابية.

وأضاف " مرزوق" خلال المؤتمر الانتخابى بمنطقة "أبيس الثانية" بالإسكندرية، أن حزب النور كان له دور كبير فى البرلمان الماضى ولكن الاعتصامات والإضرابات والتى منها أحداث بورسعيد أخفت هذه المجهودات، مؤكدا أن حزب النور له دور كبير فى تعديل العديد من القوانين والتشريعات منها فى مجال التعليم وجعل الثانوية العامة سنة واحدة تخفيفا على عبء أولياء الأمور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365