مرشح بقائمة حزب النور بالإسكندرية للمواطنين: "لا تنتخبوا من يسبنا"

طالب الدكتور طلعت مرزوق، مرشح قائمة غرب الدلتا لحزب النور، جميع المواطنين بالا ينتخبوا من "يسب حزب النور لأن جميعهم ليس لديهم برنامج"، وطالبهم بانتخاب مؤسسة وليس أفراد لكى تفى بجميع الوعود والبرامج الانتخابية.

وأضاف " مرزوق" خلال المؤتمر الانتخابى بمنطقة "أبيس الثانية" بالإسكندرية، أن حزب النور كان له دور كبير فى البرلمان الماضى ولكن الاعتصامات والإضرابات والتى منها أحداث بورسعيد أخفت هذه المجهودات، مؤكدا أن حزب النور له دور كبير فى تعديل العديد من القوانين والتشريعات منها فى مجال التعليم وجعل الثانوية العامة سنة واحدة تخفيفا على عبء أولياء الأمور.