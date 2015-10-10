بالصور.. قائمة "فى حب مصر" تزور الأنبا بأخميوس مطران البحيرة
قام اليوم الجمعة، وفد من مرشحى قائمة "فى حب مصر" يضم من الإسكندرية كل من سحر طلعت مصطفي وسوزى ناشد ومى محمود ومن البحيرة هشام عمارة ورضا نصيف وإنجى مراد وأمل زكريا ونجوى خلف، بزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، وذلك فى إطار الجولات الانتخابية للقائمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
حضر اللقاء مجموعة من القساوسة وبعض الشخصيات العامة من البحيرة، وعلى رأسهم الدكتور بشارة عبد الملك.
حضر اللقاء مجموعة من القساوسة وبعض الشخصيات العامة من البحيرة، وعلى رأسهم الدكتور بشارة عبد الملك.
>
>