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بالصور.. قائمة "فى حب مصر" تزور الأنبا بأخميوس مطران البحيرة

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قام اليوم الجمعة، وفد من مرشحى قائمة "‏فى حب " يضم من الإسكندرية كل من سحر طلعت مصطفي وسوزى ناشد ومى محمود ومن البحيرة هشام عمارة ورضا نصيف وإنجى مراد وأمل زكريا ونجوى خلف، بزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، وذلك فى إطار الجولات الانتخابية للقائمة.

حضر اللقاء مجموعة من القساوسة وبعض الشخصيات العامة من البحيرة، وعلى رأسهم الدكتور بشارة عبد الملك.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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