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بالصور.. مرشح بالشرقية يستخدم مسجدا للدعاية لنفسه

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انتقد عدد من أهالى دائرة ههيا والإبراهيمية بالشرقية، المرشح العقيد محمد عطية، لقيامه بعقد لقاء انتخابى مع عدد من أهالى قرية داخل مسجد المعهد الدينى الكائن بالقرية، أمس الجمعة، بما يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

وردا على هذه الانتقادات قال المرشح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فترة الدعاية الانتخابية الرسمية لم تبدأ بعد، ولقاؤه بالأهالى فى المسجد جاء بناء على رغبتهم وهم من طالبوا بالتوجه إليهم واختاور المكان للقائهم والتعرف عليهم وعلى مشكلاتهم العامة، لافتا إلى أن المسجد ليس تابع للأوقاف، وأن أحد الأهالى كان قد عرض عليه خلال زيارة سابقة له أثناء تأدية واجب عزاء أزمة إلغاء المعهد الدينى، فتوجها للأزهر وعرض مطلبهم على مدير المعاهد وبالفعل تمت الاستجابة له وإلغاء قرار ضم المعهد، ما دفع الأهالى لدعوته للمرة الثانية للتعرف عليه وتقديم الشكر له.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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