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بالصور.."أبو الليف" و"إيساف" يحييان حفلا لتنشيط السياحة بشرم الشيخ

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شهد العشرات من السائحين الأجانب والعرب حفلا أحياه الفنانان "أبوالليف" و"إيساف" ونظم الحفل فرح حسين أمين حزب الوفد بجنوب سيناء، بمدنية شرم الشيخ لنتشيط السياحة.

من جانبه قال الفنان أبوالليف فى تصريح خاص لليوم السابع: "جئت لإحياء حفل تنشيط السياحة وأنا من محبى مدينة شرم الشيخ"، وغنى "أبوالليف" أغانى "الستات مجانين - ياما الناس بتتكلم – جدو"، كما قدم الفنان إيساف عددا من أغانى ألبومه الجديد منها "حب جديد - عاشق بحب - عندى أمل فيكى". كما التقط الفنانين صور تذكارية مع المعجبين من مدينة شرم الشيخ.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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