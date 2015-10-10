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حظك اليوم برج القوس السبت 10/10/2015

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حظك اليوم برج القوس السبت 10/10/2015 حظك اليوم برج القوس السبت 10/10/2015
لبرج القوس :
>مهنيا: لا تكن لحوحا فى بعض الأمور، ومن الأفضل التروى فى مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبا عليك.
>عاطفياً: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك.
>صحياً: استسلم كليا للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثانى العكس تماما.

توقعات علماء الفلك :
>يعتمد أحد أصدقائك على مساعدتك فى بعض المهام فلا تخذله! أنت الآن فى وضع جيد يسمح لك باكتشاف إمكاناتك القصوى، وهذا يعنى أنك أقوى وأكثر ثقة من المعتاد. استخدم هذا لمصلحتك، ولكن اهتم أيضا بتواصلك مع الآخرين.
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مصر 365

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