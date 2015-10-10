أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل السبت 10/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل السبت 10/10/2015 حظك اليوم برج الحمل السبت 10/10/2015
لبرج الحمل :
>مهنيا: ينشغل بالك اليوم بالتفكير فى الكثير من الأمور التى تريد الانتهاء منها فى وقت معين لإنجاز أحد المشروعات، حاول أن تحافط على طاقتك واجتهادك الذى بدأت به فى أول اليوم.
>عاطفيا : تقضى اليوم أجمل اللحظات الرومانسية مع الحبيب وتشعران بالحب والسعادة خلال تلك الفترة الممتعة، ولكن احرص على تكرار مثل تلك الترات للحفاظ على استقرار العلاقة.
>صحيا : تجنب تناول الأدوية الصحية بدون استشارة الطبيب المعالج لك، حتى لا تتسبب لك فى المزيد من الأمراض التى أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك :
>قد تشعر أن صبرك أوشك على النفاذ بسبب التصرفات التى يفعلها أحد الأصدقاء الطائشين، ولابد من قضاء الوقت بعيدا عنهم لتمنح نفسك الشعور بالراحة، فأنت تحتاج إلى توضيح مشاعرك نحو هذا الشخص لتقييم علاقتك به، ويجب منك الحرص على التواصل على الأصدقاء الجيدين الذين يضيفون لحياتك والعمل منك أيضا على الإضافة لحياتهم.
>تسمح لك المؤهلات التى حصلت عليها بتحقيق الإنجازات الكثيرة فى مجال العمل للحصول على التقدير من الزملاء والرؤساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى