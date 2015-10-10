حظك اليوم برج السرطان السبت 10/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان :>مهنيا : تتلقى اليوم الكثير من المهام التى يطلب منك الآخرون إنجازها، فقد ترى أن تلك الأمور بسيطة ولكن كثرتها تصيبك بالارتباك وفقدان التركيز، حاول أن تنهى كل المهام بدون توتر أو ارتباك.>عاطفيا : لابد من التفكير الجيد قبل اتخاذ قرار انهاء العلاقة، حتى لا تشعر بالندم فيما بعد وتشعر انك تسرعت فى اتخاذ هذا القرار الحاسم.>صحيا : زيادة الوزن التى تعانى منها لا تلوم عليها إلا نفسك، وإذا أردت التخلص منها واستعادة الرشاقة واللياقة البدنية فلابد من اتباع احد الانظمة الغذائية المنضبطة، مع الحرص على ممارسة الكثير من التمرينات الرياضية.

توقعات علماء الفلك :

>يشير علماء الفلك ان التخطيط للمستقبل من الامور الهامة للغاية فى حياة الإنسان، وأنت من الأشخاص أصحاب الفكر الجيد فى التخطيط، فلا تضع الأيام القادمة فى أمور تافهة لا قيمة لها، وينصحوك أن تدخر القليل من الدخل الخاص بك، حتى تتمكن فى أحد الأيام من اتمام المشروع الذى تحلم به، وتكون صاحب القرار الوحيد فيما يخص عملك.

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