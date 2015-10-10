حظك اليوم برج الثور السبت 10/10/2015

حظك اليوم لبرج الثور :>مهنيا: ربما تتعرض اليوم لأحد الاختبارات القاسية من مديرك فى العمل ولا تستطيع اجتيازه بشكل جيد، حاول ان تنجح فى الاختبارات التالية فى مجال العمل لكى تضعك على قائمة المرشحين للترقية.>عاطفيا : ربما تتفرغ اليوم لاختبار إحدى الصفات الجديدة التى اكتشفتها فى شريك العمر ولك تكن تعرف شيئا عنها، حاول أن تتفهم أنه من الصعب على الإنسان تغيير شخصيته وطباعه.>صحيا : قد تتعرض اليوم للإصابة فى القدم بسبب عدم الانتباه أثناء السير، احرص على الراحة واستخدام الادوية اللازمة للتخلص من الاصابة الناتجة عن التواء القدم.

توقعات علماء الفلك :

>يرى علماء الفلك اليوم أن لديك القدرة الفائقة على إنجاز الكثير من المهام وإقناع الآخرين بها وبالأسلوب الجديد الذى تستخدمه فى مجال العمل، ولكن احرص على استخدام تلك الطاقة الكبيرة فى الامور التى تعود عليك بالنفع، ولا تتكاسل عن القيام بالأمور التى يوكلها إليك المديريو يوميا، مع العلم أن لكل مجتهد نصيبا.

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