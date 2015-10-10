أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور السبت 10/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور السبت 10/10/2015 حظك اليوم برج الثور السبت 10/10/2015
لبرج الثور :
>مهنيا: ربما تتعرض اليوم لأحد الاختبارات القاسية من مديرك فى العمل ولا تستطيع اجتيازه بشكل جيد، حاول ان تنجح فى الاختبارات التالية فى مجال العمل لكى تضعك على قائمة المرشحين للترقية.
>عاطفيا : ربما تتفرغ اليوم لاختبار إحدى الصفات الجديدة التى اكتشفتها فى شريك العمر ولك تكن تعرف شيئا عنها، حاول أن تتفهم أنه من الصعب على الإنسان تغيير شخصيته وطباعه.
>صحيا : قد تتعرض اليوم للإصابة فى القدم بسبب عدم الانتباه أثناء السير، احرص على الراحة واستخدام الادوية اللازمة للتخلص من الاصابة الناتجة عن التواء القدم.

توقعات علماء الفلك :
>يرى علماء الفلك اليوم أن لديك القدرة الفائقة على إنجاز الكثير من المهام وإقناع الآخرين بها وبالأسلوب الجديد الذى تستخدمه فى مجال العمل، ولكن احرص على استخدام تلك الطاقة الكبيرة فى الامور التى تعود عليك بالنفع، ولا تتكاسل عن القيام بالأمور التى يوكلها إليك المديريو يوميا، مع العلم أن لكل مجتهد نصيبا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى