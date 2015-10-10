حظك اليوم برج الدلو السبت 10/10/2015

حظك اليوم لبرج الدلو :إعلان - Ads إعلان - Ads
>مهنياً: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.
>عاطفياً: يفرض عليك الظرف تحفّظاً شديداً فى حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.
>صحياً: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة فى اليوم، ما يرهق صحتك كثيراً.
توقعات علماء الفلك :
>مهنياً: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.
>عاطفياً: يفرض عليك الظرف تحفّظاً شديداً فى حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.
>صحياً: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة فى اليوم، ما يرهق صحتك كثيراً.
توقعات علماء الفلك :
>من المحتمل أن تلتقى بشريك حياتك اليوم وتتحدث معه لساعات طويلة. قد تواجهك بعض المشاكل خاصة فى الفترة المسائية، ولكن نحذرك من التشاؤم أو الحزن، عليك أن تواجهها بكل قوة وحزم