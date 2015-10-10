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حظك اليوم برج الأسد السبت 10/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد السبت 10/10/2015 حظك اليوم برج الأسد السبت 10/10/2015
لبرج الاسد :
>مهنيا : حاول أن تتوقف عن العمل وأنت فى حالة نفسية سيئة حتى لا تظهر تلك الحالة بوضوح فى التقارير الناتجة عن أعمالك، وربما لا يأتى هذا فى صالحك فقد تتعرض للتوبيخ نتيجة سوء العمل.
>عاطفيا : يطلب منك الشريك الذهاب إلى أحد الأماكن الترفيهية ولكنك ترفض، لا تبخل على الحبيب ببعض الوقت تقضيان فيه أجمل اللحظات الرومانسية التى تساعد على توطيد العلاقة.
>صحيا : إذا كنت لا ترغب فى الاصابة بالسمنة وتتمنى السيطرة على جسمك وإبقاءه فى أفضل حالات اللياقة البدنية، فلابد ان تحرم نفسك من بعض الاطعمة التى تفضلها والتى تحتوى على الكثيرة.

توقعات علماء الفلك :
>يقول علماء الفلك ان الحياة لم تخلق للعمل فقط، بل ان لبدنك عليك حق، انت فى حاجة الى الحصول على الراحة من وقت لآخر، وليس هناك مانعا من القيام برحلة جميلة مع الاهل او بعض الاصدقاء للترويح عن نفسك والخروج من جو الروتين والملل الذى يسببه ضغط العمل.

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مصر 365

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