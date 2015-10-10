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حظك اليوم برج الميزان السبت 10/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان السبت 10/10/2015 حظك اليوم برج الميزان السبت 10/10/2015
لبرج الميزان :
>مهنيا: ربما تتعرض لعملية سرقة أو نصب من قبل أحد الأشخاص غير القريبين منك، وتشعر بالانزعاج الشديد من هذا الأمر ومن الطريقة التى وقعت بها فى فخ ذلك الشخص، ولكنك تهدأ بعد أن تعرف أن خسائرك بسيطة.
>عاطفيا: حاول السيطرة على طبيعة سير الأمور الحالية بينك وبين الشريك، واحرص على عدم فقدان احترامه لك أكثر من ذلك، لأنك مؤخرا قمت بالعديد من الأمور السيئة التى أغضبته.
>صحيا: تجنب السير لمسافات طويلة فى الطرق الترابية، لأنها تسمح للعديد من الحشرات الصغيرة بالوصول إلى جسمك وشعرك، وبالتالى انتقال بعض الأمراض إليك عن طريقها.

توقعات علماء الفلك :
>يرى علماء الفلك أنك لابد من الاهتمام بالعلم والدراسة والبحث عن الأهداف التى ترغب فى تحقيقها، لكن من المهم أيضا أن تترك حيزا من وقتك للعائلة والأصدقاء، فمن الطبيعى ألا تخلو الحياة من هؤلاء، وبدونهم لن تجد السعادة والمرح.
>واعلم أن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، فابتعد عن أسلوب الدوران فى الحوار أو التعامل مع الآخرين واطلب ما تريد بشكل مباشر.

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مصر 365

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